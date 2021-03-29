читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание The New York Times написало о том, что высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина привели Россию в ярость, однако журналисты ошиблись. Потому что оскорбительные заявления возмутили и многих руководителей и простых граждан других стран мира, а не только россиян.

Возмущенными оказались и многочисленные читатели издания, которые живут в Соединенных Штатах. Они отмечают, что Байден показал себя марионеточным политиком, который все свои речи считывает с телесуфлера. В то же время Путин, в ответ на оскорбления пожелавший американскому коллеге здоровья, продемонстрировал дипломатичность и корректность.

«Как может человек, отработавший шесть сроков на должности сенатора и два срока на должности вице-президента, быть таким некомпетентным? Его комментарий является нарушением всех норм государственного управления», — кипит от возмущения пользователь Tom Mariener.

Читатель G Arnold продолжает мысль, высказанную предыдущим комментатором. Он пишет, что оскорблять главу другого государства, с которым во что бы то ни стало необходимо наладить отношения в самых различных сферах – это как минимум недальновидно.

Некоторые комментаторы даже предположили, что своими высказываниями Байден запустил цепочку событий, которая рано или поздно неизбежно приведет к большой войне.

Вам может понравиться

Американский “монстр” намерен оставить Россию без заказов на мировом рынке вооружений

Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал недавнее расследование, в ходе которого на немецких субмаринах было обнаружено российское навигационное оборудование от компании «Транзас». Он отметил, что в скором будущем стоит ждать и

Турция снова саботировала важную гуманитарную операцию российских военных в Сирии

Анкара в очередной раз загубила на корню важную операцию сирийского правительства, которую оно проводит при поддержке российских войск. Главной ее целью был вывод гражданского населения из тех районов провинции Идлиб,

В Ленобласти обнаружили проснувшихся гадюк

На территории Ленинградской области были замечены проснувшиеся гадюки. Они начали просыпаться после спячки, когда температура воздуха достигла +14 градусов Цельсия. Ядовитых змей обнаружил биолог Павел Глазков на охраняемой природной территории
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 марта – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 29 марта – небольшая облачность, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 марта – небольшая облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 марта – пасмурно, до 3 °C | Королев: погода, 29 марта – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 29 марта – переменная облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 29 марта – небольшая облачность, до 10 °C |