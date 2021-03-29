Издание The New York Times написало о том, что высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина привели Россию в ярость, однако журналисты ошиблись. Потому что оскорбительные заявления возмутили и многих руководителей и простых граждан других стран мира, а не только россиян.

Возмущенными оказались и многочисленные читатели издания, которые живут в Соединенных Штатах. Они отмечают, что Байден показал себя марионеточным политиком, который все свои речи считывает с телесуфлера. В то же время Путин, в ответ на оскорбления пожелавший американскому коллеге здоровья, продемонстрировал дипломатичность и корректность.

«Как может человек, отработавший шесть сроков на должности сенатора и два срока на должности вице-президента, быть таким некомпетентным? Его комментарий является нарушением всех норм государственного управления», — кипит от возмущения пользователь Tom Mariener.

Читатель G Arnold продолжает мысль, высказанную предыдущим комментатором. Он пишет, что оскорблять главу другого государства, с которым во что бы то ни стало необходимо наладить отношения в самых различных сферах – это как минимум недальновидно.

Некоторые комментаторы даже предположили, что своими высказываниями Байден запустил цепочку событий, которая рано или поздно неизбежно приведет к большой войне.