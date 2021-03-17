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Странные маневры американских стратегических бомбардировщиков заставили экспертов издания Avia.Pro думать, что США отрабатывает удары по России. Авторы публикации рассказали, что боевые самолеты провели совместный полет над Атлантическим океаном.

Сперва с авиабазы Барксдейл поднялся бомбардировщик B-52, который направился в сторону европейского континента. Практически в то же самое время три стратегических ракетоносца В-2А Spirit взлетели с аэродрома Whiteman AFB и также устремились к Европе. Планируя по пути дозаправиться на Азорских островах.

Эксперты предположили, что таким образом американские ВВС проверяют готовность своих «стратегов» к нанесению удара. Аналитики предполагают, что целью атаки является либо Иран, либо Россия. Пентагон пока отмалчивается – никаких официальных подтверждений воздушной операции на настоящий момент не поступало.

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