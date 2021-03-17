В район Черного моря, в котором обнаружили испанский боевой фрегат ESPS Mendez Nunez, отправился российский корабль «Адмирал Ессен». Отмечается, что сделано это в рамках плановой рекогносцировки тех участков акватории, на которых в ближайшее время пройдут военно-морские учения.

Кроме того, за Mendez Nunez, как и за другим испанским фрегатом Cristobal Colon, появившимся в Черном море 12 марта, установлено наблюдение. Отслеживанием всех перемещений судна занимается Черноморский флот.

Кроме того, Минобороны России заявляет, что в акватории находится и тральщик ESPS Tojo, принадлежащий испанским ВМС.

Фрегаты, имеющие на вооружении пусковую установку для зенитных ракет, а также для крылатых «Томагавков», прибыли на учения. Первый из них отправился для этой цели к побережью Украины, а другой – к берегам Грузии.