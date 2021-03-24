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На «Телеграм»-канале «Военный обозреватель» сообщили, что Черноморским флотом были выведены все 6 подводных лодок «Варшавянка», начав охоту за натовскими кораблями.

Как только в черноморской акватории появились боевые судна Североатлантического альянса, цель которых заключается в сдерживании РФ, российское командование решило вывести в море дизельные субмарины «Варшавянка», способные нести крылатые ракеты «Калибр». Согласно имеющимся данным, в настоящее время они отрабатывают маневры по наблюдению и уничтожению кораблей противника.

В качестве целей были выбраны американские и испанские военные корабли, которые в настоящее время находятся в Черном море. В СМИ указывают, что российские подлодки крайне сложно обнаружить, поэтому они способны очень близко подобраться к вражеским суднам, оставаясь для них незамеченными.

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