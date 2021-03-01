Причиной исчезновения шерстистых мамонтов могут оказаться не только климатические, но и антропогенные факторы. Несмотря на то, что большинство ученых уверено в том, что эти животные вымерли из-за изменения климата, некоторые исследователи все же обвиняют в этом и человека.

Все дело в том, что древние люди имели возможность влиять на популяцию шерстистых мамонтов примерно 22 00 лет назад. А массовое вымирание животных произошло всего 4 000 лет назад. При этом человечество все 18 тысяч лет мигрировало и открывало охоту на мамонтов в разных уголках планеты.

Ученые из Австралии создали компьютерную модель, которая показала – массовое вымирание однозначно вызвали климатические изменения. Однако человек усугубил эту проблему, так как охотился на древних животных.

Согласно модели, резкое похолодание заставляло мамонтов постоянно мигрировать туда, где было хоть немного теплее, однако там их ждали охотники. Именно они добили последних представителей данного вида. Та же модель показывает, что исключение человека давало шерстистым мамонтам шанс дожить до наших дней.