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Бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко прокомментировал разгром украинских войск под Дебальцево.

Так, в 2015 году ополченцы ЛНР и ДНР разгромили силы ВСУ под городом Дебальцево. Украинским войскам пришлось покинуть город, но Муженко всё равно называет проведённую операцию успешной.

Он признал, что военные операции считаются успешно выполненными, если удалось освободить территорию или произвести захват каких-либо объектов. Однако в этом случае Муженко уверен, что исход боёв под Дебальцево также вполне является успешным, так как противник понёс серьёзные потери, и это привело к отказу от проведения дальнейших действий.

Также Муженко заявил, что «героическая оборона», которую продемонстрировали силы армии Украины, заставила президента России Владимира Путина отменить дальнейшее наступление.

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