Майкл Макфол, экс-посол Соединенных Штатов в РФ, в рамках недавнего выступления на канале MSNBC рассказал о завершении этапа отношений между Вашингтоном и Москвой, когда обе стороны хотели добиться их нормализации.

Согласно его словам, решение МИД России вызвать своего посла, находящегося в США, в Москву для осуществления консультаций является крайне «драматичным» действием. Подобное происходило только несколько раз за всю историю российско-американских отношений. При этом он добавил, что это практически никак не скажется на текущих отношениях между странами.

Бывший американский дипломат считает, что Джо Байден, лидер США, не планирует заниматься улучшением отношений с РФ. Владимир Путин, президент РФ, по мнению Макфола, тоже не заинтересован в сотрудничестве с Соединенными Штатами. Он добавил, что эпоха, при которой Белый дом и Кремль хотели перезагрузить отношения, окончательно ушла.