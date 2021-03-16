Нино Бурджанадзе, экс-спикер грузинского парламента, отметила, что лишь Владимир Путин, российский лидер, способен помочь в налаживании отношений между Грузией и РФ.

В рамках недавнего радиоэфира на станции «Эхо Москвы» оппозиционер заявила, что между странами сформировались очень натянутые отношения, однако она уверена, что «единственным человеком», способным оказать положительное влияние на текущую обстановку, является Путин.

По мнению Бурджанадзе, Грузии следует продолжить вести переговоры с РФ, как бы сложно ей это не давалось – только так можно достичь реальных результатов в данной области. При этом она считает, что Россия допустила серьезную ошибку, когда решила признать Южную Осетию и Абхазию.