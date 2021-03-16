читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Нино Бурджанадзе, экс-спикер грузинского парламента, отметила, что лишь Владимир Путин, российский лидер, способен помочь в налаживании отношений между Грузией и РФ.

В рамках недавнего радиоэфира на станции «Эхо Москвы» оппозиционер заявила, что между странами сформировались очень натянутые отношения, однако она уверена, что «единственным человеком», способным оказать положительное влияние на текущую обстановку, является Путин.

По мнению Бурджанадзе, Грузии следует продолжить вести переговоры с РФ, как бы сложно ей это не давалось – только так можно достичь реальных результатов в данной области. При этом она считает, что Россия допустила серьезную ошибку, когда решила признать Южную Осетию и Абхазию.

Вам может понравиться

Кедми назвал семь пространств, где может начаться война между Россией и США

Яков Кедми, военный эксперт и политолог, отметил, что если между Соединенными Штатами и Россией начнется реальный военный конфликт, то он будет происходить в 7 пространствах. Согласно словам специалиста, сухопутное пространство

Японская компания начала разработку боевого самолета нового поколения

На канале NHK сообщили, что в компании Mitsubishi Heavy Industries из Японии приступили к созданию военного самолета следующей генерации. Разработкой воздушного судна занимается большая группа специалистов, состоящая из 500 человек,

Мэр Нью-Йорка рассказал о человеческих потерях от коронавируса за год

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рассказал о том, сколько жителей города скончалось от коронавируса. Де Блазио сообщил, что по утрам он в первую очередь видит список и число в нём.
  • Анна
  • 15.03.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 марта – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 16 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 марта – пасмурно, до 4 °C | Королев: погода, 16 марта – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 16 марта – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 16 марта – пасмурно, до 7 °C |