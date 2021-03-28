Британские пользователи Сети выразили возмущение из-за разведки, которую попытались провести ВВС Великобритании у российских границ в Арктике.

Как сообщается, недалеко от северных берегов России был замечен самолёт-разведчик Великобритании RC-135W. На этой территории в тот момент фрегат «Адмирал Горшков» проводил испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Как заявили британские комментаторы, присутствие в этих местах британских разведчиков является весьма странным, так как Арктика расположена слишком далеко от Лондона, и в принципе не является сферой интересов Великобритании. Также пользователи Сети отметили, что, когда российский корабль проходит рядом с Великобританией в международных водах, «англичане сходят с ума». Сами же они при этом следят за русскими в России.

По мнению некоторых британцев, России следовало и вовсе сбить британского разведчика. Кроме того, было отмечено, что самому Лондону, если он захочет выпустить ракету, придётся просить разрешения у США и ЕС.