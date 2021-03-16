Несмотря на то, что Великобритания – это богатая страна, приобретение американских истребителей F-35 для нее является непозволительной роскошью, заявил британский генерал Ричард Даннат. Он отметил, что речь идет о версии самолета с вертикальной посадкой и укороченным взлетом, разработанного специально для авианосцев.

Даннат заявил, что только покупка истребителя пятого поколения обходится в 110 миллионов долларов. Однако это еще далеко не все, так как один час полета F-35B стоит примерно 125 тысяч долларов. Из-за столь крупных эксплуатационных затрат самолет превращается в слишком уж дорогое удовольствие.

По мнению генерала, из-за покупки сверхдорогих истребителей Великобритания будет вынуждена существенно уменьшить затраты на подготовку Сухопутных войск, что приведет к снижению их обороноспособности.

«Русские, глядя на это, только посмеиваются, а американцы кивают головой», – сообщил Даннат.

Ранее сообщалось, что высокая цена на F-35B вынудила Лондон отказаться от приобретения 90 истребителей из ранее заказанных 138.