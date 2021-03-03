Электрический самолет ionBird, разработанный известной британской компанией Rolls-Royce при участии специалистов Аэрокосмического технологического института, успешно прошел наземные испытания. В ходе тестирования проверялась работоспособность источников питания, электродвигателей с винтом, системы управления и всех выводимых ею данных.

Также самолет сперва совершил несколько пробежек по ВПП на средней скорости, а затем – на максимальной. Это позволило разработчикам выполнить замеры всех необходимых параметров летательного аппарата перед взлетом.

Главная цель, которую преследуют создатели воздушной машины – это преодоление рубежа скорости в 260 узлов (481 километр в час). Кроме того, в ходе испытаний они вносят коррективы в уже использованные в самолете технологии, а также разрабатывают новые решения, которые позволят создать надежный, долговечный и скоростной летательный аппарат, полностью работающий от электричества.