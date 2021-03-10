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Россия имеет стратегическое преимущество в Арктике, однако Великобритания намерена помешать ей взять под свой контроль открывающиеся в результате таяния льдов торговые пути, сообщает издание The Times. Она собирается отправить фрегат в Баренцево море, который будет находиться там круглосуточно.

Представители британских ВМС отмечают, что именно от торговли сейчас зависит благосостояние многих стран мира. Если морские пути, которые открываются в Арктике, окажутся под контролем России или Китая, это негативно скажется на мировой экономике. Именно поэтому Лондон сделает все возможное, чтобы помешать захвату превосходства в регионе этими странами.

The Times напоминает, что в прошлом году британский фрегат Sutherland уже возглавлял многонациональную группу, которая проводила маневры всего в полусотне километров от российских рубежей. С воздуха его прикрывали истребители Typhoon. Тот рейд был призван продемонстрировать, что Британия обеими руками голосует за свободу судоходства в Арктике. Сейчас принято решение повторить его и оставить боевые корабли в регионе на постоянной дислокации. Чтобы помешать России взять под контроль торговые пути, а при необходимости – и оспорить ее господство в северных широтах.

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