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Британские истребители Typhoon экстренно вылетели в понедельник с авиабазы «Лоссимут» в Шотландии, чтобы перехватить и сопроводить иностранные самолеты. По предварительным данным, это были российские противолодочные Ту-142 либо стратегические ракетоносцы Ту-95МС.

Сообщается, что «Тайфуны» отслеживали перемещение российских самолетов еще находясь на базе. На перехват они вылетели только после того, как бомбардировщики подошли на слишком близкое расстояние к границам. Одновременно с ними стартовал и самолет-заправщик, который должен был обеспечить длительное нахождение в воздухе.

Известно также, что российские самолеты наделали шуму во всей Европе. С немецкой авиабазы Гайленкирхен поднялся в небо E-3C Sentry AWACS, предназначенный для дальнего обнаружения, а с французских и бельгийских аэродромов – еще несколько истребителей.

Соединенное Королевство не подтверждает, но и не отрицает информацию о перехвате, однако по данным мониторинговых сервисов можно сделать вывод, что «Тайфуны» сопроводили российские самолеты над Северным морем и ушли обратно на базу.

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