Украинские военные размещают «запрещенную» к использованию технику непосредственно в населенных пунктах неподалеку от линии разграничения в Донбассе, рассказала пресс-служба Народной милиции ЛНР. Боевые машины располагаются сейчас прямо рядом с жилыми домами.

Так, несколько БТР или БМП появились в селе Новозвановка. Практически в то же время в этом населенном пункте появились и журналисты украинских каналов, которые намерены создавать новые фейковые репортажи о непризнанной ЛНР.

Еще одно село, в котором появились не только упомянутые боевые машины, но еще и зенитно-ракетные установки и БРДМ. Представители пресс-службы сообщили о 12 единицах техники.

Напомним, что 16 марта представляющий Украину в ТКГ Александр Арестович заявил, что Киев не собирается «бомбить Донбасс». Он отметил, что силовое решение конфликта может быть навязано действиями ДНР и ЛНР, однако в этом случае ВСУ дадут такой ответ, «что мало не покажется».