Жозеп Боррель, представитель Евросоюза, заявил, что РФ и Китай сблизились друг с другом, чтобы выступить против союза США и ЕС.

На страницах своего блога европейский политик проанализировал саммит Европейского союза, встречи глав МИД стран-участниц Североатлантического альянса и санкции в отношении Пекина. Он отметил, что КНР и Россия собираются объединить свои силы для вступления в борьбу со всем Западом.

По мнению Борреля, действия Китая на санкции со стороны Евросоюза, которые были наложены на четырех китайских чиновников за нарушения человеческих прав и свобод, являются непропорциональными. Он указал на то, что Пекин ввел ограничительные меры в отношении десяти политологов и парламентариев ЕС.