Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жозеп Боррель, представитель Евросоюза, заявил, что РФ и Китай сблизились друг с другом, чтобы выступить против союза США и ЕС.

На страницах своего блога европейский политик проанализировал саммит Европейского союза, встречи глав МИД стран-участниц Североатлантического альянса и санкции в отношении Пекина. Он отметил, что КНР и Россия собираются объединить свои силы для вступления в борьбу со всем Западом.

По мнению Борреля, действия Китая на санкции со стороны Евросоюза, которые были наложены на четырех китайских чиновников за нарушения человеческих прав и свобод, являются непропорциональными. Он указал на то, что Пекин ввел ограничительные меры в отношении десяти политологов и парламентариев ЕС.

Вам может понравиться

Аутсайдером конкурса «В нашей школе вкусно» оказался комбинат «Артис-детское питание»

В четверг, 25 марта, стали известны результаты конкурса «В нашей школе вкусно», проведенного петербургским городским комитетом по образованию. Оценивали деятельность столовых и, соответственно, комбинатов питания, закрепленных за ними, по количеству

Новый российский мотоцикл Ural восхитил канадцев

В Канаде выразили восхищение российским мотоциклом Ural Gear Up 2021 года выпуска. Статья о мотоцикле была опубликована на портале HotCars. Как было отмечено, предшественники современной модели были разработаны ещё перед
  • Анна
  • 29.03.2021
  • читать 1 минуту

Песков рассказал о рационе Путина и отношении к моде

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, в рамках беседы с журналистами рассказал о предпочтениях Владимира Путина к еде и его отношении к моде. Согласно его словам, рацион президента РФ состоит в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 марта – пасмурно, до 7 °C | город Мытищи: погода, 30 марта – переменная облачность, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 марта – переменная облачность, до 5 °C | Королев: погода, 30 марта – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 30 марта – переменная облачность, до 2 °C | Армавир: погода, 30 марта – пасмурно, до 10 °C |