Украина купила у Чехии бракованные советские снаряды по 760 евро за штуку. Согласно контракту, подписанному в прошлом году, ВСУ получит 5 000 таких боеприпасов.

История с покупкой снарядов началась немного раньше. Пару лет назад Болгария предложила Киеву боеприпасы по 450 евро. Украинские эксперты проверили потенциальную покупку и отказались от нее, заявив, что артиллерийские снаряды сильно устарели в большинстве своем являются браком.

В 2020-м Киев нашел другой выход – он купил 5000 боеприпасов у Чехии, каждый из которых обошелся на 310 евро дороже. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это те же самые снаряды, которые Украине пыталась продать Болгария.

Поставку боеприпасов осуществляла чешская компания Czech Defense System, которая вероятнее всего решила сделать неплохой бизнес на некондиционных снарядах из Болгарии.