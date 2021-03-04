Украина приобрела у Чехии снаряды для артиллерийских установок, которые оказались устаревшими и бракованными советскими боеприпасами из Болгарии.

Михаил Бондар, парламентарий, решил обратиться с данным заявлением в Генпрокуратуру государства. Он отметил, что прошлой осенью был заключен контракт на покупку 5 тысяч снарядов для противотанковых орудий, используемых в Донбассе. Цена одного боеприпаса составляла 760 евро.

Поставщиком стала организация Czech Defense System из Чехии. Однако в итоге Украина приобрела бракованные снаряды, которые долгое время пыталась реализовать Болгария. Бондар утверждает, что София попробовала продать Киеву данные боеприпасы еще 3 года назад, прося за них 450 евро. Однако украинское оборонное ведомство не стало брать их, посчитав непригодными для применения. Теперь же оно купило их по более высокой стоимости.