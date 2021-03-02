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Американская компания Boeing смогла успешно провести летные испытания своего нового боевого беспилотника Loyal Wingman в воздушном пространстве Австралии.

Тестовый полет проходил при участии австралийских королевских ВВС. Речь идет о первом летательном аппарате, созданном в Австралии за последние пятьдесят лет. Канберра вложила в его создание около 31 миллиона долларов. За испытаниями беспилотника следил летчик-испытатель авиакомпании США.

В длину этот ударный дрон достигает почти 12 метров. Он способен преодолеть около 3,7 тысячи километров без дозаправки. Предполагается, что новый беспилотник сможет в автономном режиме летать вместе с пилотируемыми самолетами. В нем используются новейшие программные технологии, включая машинное обучение.

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