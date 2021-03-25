Пандемия коронавируса еще не завершена, а мир уже стоит на пороге нового кризиса. Издание Bloomberg заявляет, что совсем скоро на планете может образоваться нехватка туалетной бумаги. А все потому, что для перевозки сырья, необходимого для изготовления этой жизненно важной продукции, не хватает грузовых судов.

Все дело в том, что из-за пандемии грузоперевозки морем стали гораздо более востребованными, чем раньше. Из-за этого компании производители в разных странах уже сейчас страдают из-за нехватки сырья. В будущем прогнозируется еще большее ухудшение ситуации. Вполне вероятно, что проблема коснется и других товаров.

Подтверждает опасения журналистов и глава компании Suzano SA из Бразилии, которая производит специальную древесную массу, применяемую в изготовлении туалетной бумаги. По его словам, в скором времени могут начаться перебои с поставками, так как возглавляемому ним предприятию все чаше отказывают в предоставлении грузовых судов.

Вальтер Шалька, занимающий пост главы компании, призывает производителей туалетной бумаги запасаться сырьем, пока имеется такая возможность, чтобы не остаться без возможности поставлять сей ценный продукт на рынок.