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Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft, во время беседы с журналистами заявил, что противостояние европейских стран и США коронавирусу идет с трудом из-за допущения ими серьезных ошибок в начале пандемии.

Согласно его словам, американским и европейским властям необходимо было как можно скорее осуществить изолирование инфицированных, чтобы не допустить распространение болезни. Они также должны были значительно нарастить количество проводимых тестов, что в будущем помогло бы избежать длительных и жестких ограничений.

Американский миллиардер также отметил, что было немало людей, включая его самого, которые предупреждали о подобной ситуации и рекомендовали потратить средства на подготовку к ней. В этом случае удалось бы избежать нынешних проблем. Однако эти инвестиции так и не были никем осуществлены.

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