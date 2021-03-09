читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Этим летом разведывательно-ударный БПЛА «Альтиус» должен начать испытательные полёты, в которых будет применяться вооружение.

Об этом рассказало издание РИА Новости со ссылкой на источник из оборонно-промышленного комплекса. Как сообщается, во время испытательных полётов беспилотника будут проведены авиаудары управляемым вооружением. Отмечается, что также будут задействованы высокоточные ракеты и корректируемые авиабомбы.

Во время этих испытаний БПЛА предстоит отработать программы по уничтожению ряда целей. К примеру, этими целями будут являться танки и легкобронированная техника, позиции средств поражения.

БПЛА уже прошел предварительные испытания, в ходе которых были проведены сбросы неуправляемых свободнопадающих бомб.

Вам может понравиться

Россия отказалась создавать единую армию с Белоруссией

Дмитрий Мезенцев, российский посол в Белоруссии, сообщил, что Москва не планирует создавать с Минском единые вооруженные силы. Согласно его словам, все военные вопросы между Белоруссией и РФ решаются в рамках

В США не смогли разработать аналог российских торпед «Шквал»

Эксперты издания The National Interest сообщили о том, что попытки США разработать аналог российских торпед «Шквал» на данный момент завершаются провалом. В публикации сообщается, что Россия уже достаточно давно начала
  • Анна
  • 07.03.2021
  • читать 1 минуту

Авианосец Dwight Eisenhower ВМС США вошел в Средиземное море

Вчера, 8 марта, в Средиземное море вошел авианосец под названием Dwight Eisenhower американского ВМФ. Ранее он прошел через Гибралтарский пролив. Указывается, что его сопровождали два эсминца, один крейсер и корабль
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 марта – переменная облачность, до -14 °C | город Мытищи: погода, 9 марта – переменная облачность, до -13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 марта – переменная облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Королев: погода, 9 марта – небольшой снег, до 2 °C | Подольск: погода, 9 марта – переменная облачность, до -12 °C | Армавир: погода, 9 марта – небольшой снег, до 4 °C |