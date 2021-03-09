Этим летом разведывательно-ударный БПЛА «Альтиус» должен начать испытательные полёты, в которых будет применяться вооружение.

Об этом рассказало издание РИА Новости со ссылкой на источник из оборонно-промышленного комплекса. Как сообщается, во время испытательных полётов беспилотника будут проведены авиаудары управляемым вооружением. Отмечается, что также будут задействованы высокоточные ракеты и корректируемые авиабомбы.

Во время этих испытаний БПЛА предстоит отработать программы по уничтожению ряда целей. К примеру, этими целями будут являться танки и легкобронированная техника, позиции средств поражения.

БПЛА уже прошел предварительные испытания, в ходе которых были проведены сбросы неуправляемых свободнопадающих бомб.