11 марта организаторы конкурса «Евровидение» заявили, что песня группы «Галасы ЗМеста» под названием «Я научу тебя», заявленная от Беларуси, не принимается, так как имеет слишком ярко выраженный политический подтекст. Сегодня появилась информация о том, что Белоруссия уже выбрала замену этой композиции.

Руководитель Белтелерадиокомпании сообщил, что в течение нескольких дней новая песня будет отправлена организаторам конкурса. О ней известно лишь то, что исполнителем будет все та же группа «Галасы ЗМеста». Какая-то другая информация не раскрывается.

Напомним, что сразу после того, как композиция «Я научу тебя» была отклонена организаторами, лидер музыкального коллектива Дмитрий Бутаков заявил, что в таком случае Беларусь вообще не будет принимать участие в Евровидении-2021. Однако президент Александр Лукашенко все же принял решение, что песню необходимо заменить на другую.