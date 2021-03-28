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Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» отстранили Белоруссию от участия.

От Белоруссии в конкурсе должна была участвовать группа «Галасы 3Места». Первоначально они предложили песню «Я научу тебя». Однако организаторы конкурса, после изучения композиции, предложили заменить её, так как они углядели в тексте песни политический подтекст. Видеоролик с песней также был удалён с YouTube-канала Евровидения.

Группа предложила новую песню, однако, по мнению организаторов, она тоже нарушает правила. В итоге Белоруссию отстранили от участия, и в качестве объяснения причин было сказано, что она не предоставила песню в установленные сроки.

Но, как считает глава государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» Иван Эйсмонт, дело вовсе не в песне, а в политических причинах. Он также отметил, что из письма, которое они получили, непонятна суть претензий к композиции белорусской группы.

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