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Джо Байдену, лидеру Соединенных Штатов, не удалось вспомнить имя Ллойда Остина, руководителя Минобороны страны, который стоял прямо возле него.

В рамках своего недавнего выступления Байден поблагодарил женщин, служащих в американских вооруженных силах. Затем президент решил выразить слова благодарности Остину, однако он не сумел вспомнить название ведомства, руководителем которого тот является, поэтому представил его как экс-генерала.

В СМИ напоминают, что Байден уже не впервые ошибается во время выступлений. К примеру, в конце прошлого года он случайно назвал Камалу Харрис главой государства, но на самом деле она была вице-президентом США. В то время Байден еще не был президентом Соединенных Штатов.

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  • Анна
  • 07.03.2021
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