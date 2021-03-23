Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Виктор Баранец, российский полковник запаса, в рамках беседы с журналистами «ПолитРоссии», отметил, что силы НАТО пытаются приобрести или украсть секреты разработки российского гиперзвукового вооружения.

Согласно словам военного эксперта, РФ смогла представить сразу нескольких видов уникальных ракет, значительно превосходящих все западные аналоги. Он добавил, что хоть Соединенные Штаты и заявляют, что смогут обогнать Россию в области гиперзвукового оружия через несколько лет, однако до сих пор не показали ни одного успешного испытания.

США и их союзники тратят значительные денежные средства на разработку новых военных технологий, однако не смогли даже близко подойти к разгадке российских тайн, считает Баранец. Речь идет о тугоплавком материале и прямоточном ускорителе, позволяющим «Авангарду» летать со скоростью 27 махов. По этой причине западные спецслужбы пытаются выкрасть эту информацию.

Вам может понравиться

Новый снегоболотоход на основе военного тягача разработан в России

Александр Красовицкий, глава ООО «ВПК», сообщил о разработке новейшего снегоболотохода гражданского назначения на основе боевых тягачей МТ-ЛБ. Руководитель компании отметил, что специалистам удалось подготовить обоснованный проект, который уже был подтвержден

Бывший министр США счел экономическую политику страны худшей за 40 лет

Лоуренс Саммерс, бывший глава американского Минфина, заявил, что текущая макроэкономическая политика США является худшей за последние четыре десятилетия. Экс-министр подверг жесткой критике недавние действия правительства Соединенных Штатов, направленные на стимулирование

Кристина Асмус после спектакля разделась до нижнего белья на камеру

Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram неоднозначным видео, показав, как раздевается на камеру. “Стриптиз” актриса показала в своей гримёрке после завершения спектакля. Как Асмус отметила,
  • Анна
  • 22.03.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 марта – переменная облачность, до -0 °C | город Мытищи: погода, 23 марта – облачно с прояснениями, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 марта – переменная облачность, до 2 °C | Королев: погода, 23 марта – небольшой дождь, до 4 °C | Подольск: погода, 23 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 23 марта – небольшой дождь, до 14 °C |