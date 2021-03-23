Виктор Баранец, российский полковник запаса, в рамках беседы с журналистами «ПолитРоссии», отметил, что силы НАТО пытаются приобрести или украсть секреты разработки российского гиперзвукового вооружения.

Согласно словам военного эксперта, РФ смогла представить сразу нескольких видов уникальных ракет, значительно превосходящих все западные аналоги. Он добавил, что хоть Соединенные Штаты и заявляют, что смогут обогнать Россию в области гиперзвукового оружия через несколько лет, однако до сих пор не показали ни одного успешного испытания.

США и их союзники тратят значительные денежные средства на разработку новых военных технологий, однако не смогли даже близко подойти к разгадке российских тайн, считает Баранец. Речь идет о тугоплавком материале и прямоточном ускорителе, позволяющим «Авангарду» летать со скоростью 27 махов. По этой причине западные спецслужбы пытаются выкрасть эту информацию.