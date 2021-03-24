В современной войне тяжелые самолеты в подавляющем своем большинстве становятся неактуальными. Из-за огромных габаритов они превращаются в легкую мишень для ракет противника и могут быть моментально уничтожены. Однако это не относится к бомбардировщикам дальней авиации, уверен военный эксперт Виктор Баранец.

Он заявляет, что разрабатываемый Россией перспективный авиационный комплекс ПАК ДА вряд ли станет мишенью, так как он создается с применением уникальных стелс-технологий, которые позволят ему незамеченным проникать на территорию вероятного противника.

Впрочем, это свойство понадобится самолету далеко не всегда, считает Баранец. Он поясняет, что у ПАК ДА имеется одно важное преимущество – возможность наносить удары по врагу с большого расстояния. Не исключено, что подобные бомбардировщики получат гиперзвуковые ракеты с дальностью поражения цели до 1000 километров. В этом случае отдельные мишени можно будет атаковать даже с территории России.

Несмотря на это, стелс-технологии все же остаются важными, так как иногда самолеты будут использоваться и для проведения операций непосредственно на территории противника.