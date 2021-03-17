В арсенале России есть одно средство, которое поможет моментально «успокоить» Украину и не дать ей захватить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, сообщает издание ФАН со ссылкой на заявление экс-депутата Госдумы Семена Багдасарова. Этим высказыванием он прокомментировал последние вести с линии разграничения, к которой ВСУ стягивают технику для наступления.

Багдасаров отметил, что войны в регионе избежать вряд ли удастся, так как Киев настроен чрезвычайно серьезно. По его словам, натовские инструкторы уже заявляли, что почти 20 000 украинских бойцов отлично прошли подготовку к ведению боя в условиях города. И все хорошо знают, о каких городах идет речь, хотя украинская сторона в такие подробности и не вникала.

Однако у России все же есть способ защитить ЛНР и ДНР. Для этого достаточно признать их независимость и заявить о военной поддержке. Но делать это Москве нужно как можно скорее.

В качестве примера Багдасаров привел эпизод из советской истории, когда Тройственная агрессия в отношении Египта была остановлена всего одним заявлением руководства СССР.

«Советское руководство сказало, сколько в тротиловом эквиваленте упадет на Францию, Англию и Израиль. Это привело к тому, что война прекратилась мгновенно», – сообщил экс-депутат Госдумы.