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Во время оформления ОСАГО онлайн автомобилисты рискуют потерять деньги, отданные за полис, и остаться без самого полиса.

Как сообщает издание «Известия», сейчас страховые компании тщательно изучают почти каждый договор при оформлении электронных полисов ОСАГО. Ранее такие проверки обычно проводились выборочно.

При этом существует коварная ловушка для владельцев автомобилей. Так, если при оформлении полиса онлайн они допустили какую-то ошибку, то страховая компания полис всё же оформит. А вот когда эта ошибка обнаружится, то договор будет расторгнут в одностороннем порядке, и это будет являться со стороны страховщика правомерным. Автовладелец же лишится денег, которые потратил на страховку.

Российский союз автостраховщиков сообщил, что подобные ситуации случаются. Но было отмечено, что после заключения договора, даже если была обнаружена ошибка, то есть возможность внести изменения. При этом, если стоимость полиса после этого возросла, придётся доплатить. Если же стоимость уменьшилась, часть денег вернут.

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