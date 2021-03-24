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Авторы китайского издания Sohu рассказали, как удивила их Россия, не выказав и малой доли беспокойства после заявления Киева о намерении приобрести американские истребители F-35. Напротив, Москва отреагировала на эту новость с иронией.

Так, российские военные эксперты с энтузиазмом восприняли желание Украины обзавестись новейшими самолетами пятого поколения. Они нашли в этой новости сразу несколько преимуществ для себя.

Первое заключается в том, что даже если Украине и удастся подписать контракт с Соединенными Штатами на поставку этих истребителей, она его в любом случае провалит. Так как у нее просто не хватит денег, чтобы купить столь дорогостоящие боевые самолеты.

Второе преимущество относится к самой России. Когда F-35 появятся непосредственно у ее границ, не составит никакого труда добраться до них и скопировать секретные американские технологии.

Кроме того, покупая боевые самолеты, Украина не сможет задействовать их в бою. Ирония заключается в том, что стоимость одного летного часа F-35 такова, что Киев будет летать на этих истребителях лишь на большие праздники.

Наконец, потратив огромные суммы на покупку, эксплуатацию, обслуживание и ремонт самолетов пятого поколения, Киев будет просто не в состоянии обеспечивать другие подразделения, что приведет к снижению обороноспособности страны.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», написали, что вместо беспокойства российские эксперты только посмеялись на желанием Украины обзавестись американскими истребителями.

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