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Автор американского издания The Drive Джозеф Тревитик заинтересовался спутниковыми снимками, сделанным на том месте, где три российские подводные лодки пробили полутораметровый ледяной покров. Журналист пытается понять, в чем подвох.

Он обратил внимание на то, что на льду рядом с местом всплытия обнаружилось неизвестное отверстие, ширина которого составляет 24 метра. Откуда оно могло взяться, непонятно. Российское Минобороны заявляло о том, что подводные лодки в рамках экспедиции «Умка-2021» отрабатывали запуск торпед из-под воды, однако углубление в ледяном слое, по мнению журналиста, больше похоже на результат взрыва на поверхности.

Автор статьи, перевод которой представил сайт «ПолитРоссия», предположил, что отверстие было проделано вручную, чтобы обеспечить более быстрое всплытие подводной лодки

Кроме того, эксперт заинтересовался тем фактом, что российская сторона не сообщила, какие именно субмарины принимали участие в учениях. Сам он предполагает, что это были ракетоносец проекта «Борей-А» и две подлодки «Дельфин».

На самом деле разгадка с отверстием во льду кроется в сообщении российского Минобороны, которое заявило, что в результате пуска торпеды образовалась полынья. После этого боеприпас был поднят на поверхность.

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