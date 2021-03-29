Московская предпринимательница Дарья Бородулина собирается запатентовать фразу из мема «Наташ, вставай».

Речь идёт о фразе «Наташ, ты спишь? Наташ, вставай, мы там всё уронили!». Сам мем выглядит как фотография, на которой изображены четыре кота, говорящие эту фразу. Как сообщается, Бородулина является автором этого мема.

Подать заявку на патент она решила после совета юриста, который обратил её внимание на то, что фразы из мема начали использовать в коммерческих целях. Разрешения же у Бородулиной на это никто не спрашивал.

После того, как патент будет одобрен, Бородулина сможет выпускать и продавать под этим брендом сразу несколько товаров. Речь идёт о сувенирах, канцелярских товарах, одежде и игрушках. Кроме того, предпринимательница сможет заниматься рекламой, съёмками и трансляциями.