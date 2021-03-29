читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Московская предпринимательница Дарья Бородулина собирается запатентовать фразу из мема «Наташ, вставай».

Речь идёт о фразе «Наташ, ты спишь? Наташ, вставай, мы там всё уронили!». Сам мем выглядит как фотография, на которой изображены четыре кота, говорящие эту фразу. Как сообщается, Бородулина является автором этого мема.

Подать заявку на патент она решила после совета юриста, который обратил её внимание на то, что фразы из мема начали использовать в коммерческих целях. Разрешения же у Бородулиной на это никто не спрашивал.

После того, как патент будет одобрен, Бородулина сможет выпускать и продавать под этим брендом сразу несколько товаров. Речь идёт о сувенирах, канцелярских товарах, одежде и игрушках. Кроме того, предпринимательница сможет заниматься рекламой, съёмками и трансляциями.

Вам может понравиться

На видео показали уничтожение самолёта беспилотником “Орион”

Российский БПЛА «Орион» принял участие в испытаниях, в ходе которых уничтожил списанный самолёт L-39. Сюжет об испытаниях беспилотника показал телеканал «Россия 24». На записи можно увидеть, как беспилотник производит запуск
  • Анна
  • 28.03.2021
  • читать 1 минуту

БПЛА Украины Bayraktar TB2 отработали удар по российским системам ПВО в Крыму

Украина устроила серьёзную провокацию у российских границ с Крымом. Об этом сообщает издание Avia.pro. Как сообщается, в провокации были использованы ударно-разведывательные БПЛА Bayraktar TB2. Так, они поднялись с одного из
  • Анна
  • 28.03.2021
  • читать 1 минуту

Пострадавшие от гинеколога Тиндалла американки получат от университета $1,1 млрд

Американки, лечившиеся у Джорджа Тиндалла, экс-гинеколога при Университете Южной Калифорнии, подозреваемого в сексуальном насилии, получат от образовательного учреждения 1 миллиард 100 миллионов долларов. Врач был арестован два года назад и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 марта – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 29 марта – небольшая облачность, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 марта – небольшая облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 марта – пасмурно, до 3 °C | Королев: погода, 29 марта – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 29 марта – переменная облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 29 марта – небольшая облачность, до 10 °C |