Специалисты из Австралии предложили новый способ создавать трансплантаты костей.

Как сообщается, согласно новому методу, заменители костей предлагается печатать сразу же внутри тела человека. Так, трансплантаты будут создаваться из живых клеток, кроме того, в этом случае не будут применяться агрессивные химические вещества. Для создания заменителей костей используются гибридные материалы.

По словам авторов исследования, этот метод является первым случаем интеграции керамических материалов, которые совмещают аспекты кости с живыми клетками.

В настоящее время для трансплантации используются целые кости, которые пересаживаются в повреждённые места. Однако этот способ часто приводит к отторжению. В случае, если кость печатать внутри тела человека, то организм посчитает её «родной» и не будет отторгать.