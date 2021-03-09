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Исследователи из Австралии заявили, что теоретически путешествия во времени возможны. В качестве примера был взят «Парадокс убитого дедушки», над которым уже давно ломают голову ученые.

В рамках этого парадокса ставится вопрос о том, способен ли человек отправиться в прошлое, а затем совершить нечто такое, из-за чего его рождение стало бы невозможным. Тим Ральф, один из авторов исследования, предполагает, что это возможно, если представить путешественника во времени в виде фундаментальной частицы.

В этом случае вероятность гибели и спасения родственника человека, попавшего в прошлое, была бы одинаковой. По мнению физика, подобного состояния оказалось бы достаточным для замыкания кривой и недопущения парадокса.

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