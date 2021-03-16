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На Донбассе между военными подразделениями украинских ВС часто стала исчезать связь. Кроме того, в последние дни появилась информация о появлении проблем, связанных с проведением разведывательных операций, сообщает портал Avia. Pro. Ссылаясь на представителей военного ведомства Украины, он поясняет, что все это – результат воздействия комплексов РЭБ, появившихся практически на самой линии разграничения.

Эксперты портала не называют свой источник, однако утверждают, что системы радиоэлектронной борьбы были развернуты буквально на днях. Вместе с этим сообщается и об артиллерийском вооружении, которое якобы подтянули к границе защитники самопровозглашенных республик.

Авторы публикации отмечают, что заявление источника от украинского Минобороны было сделано не официально. Подтверждения этой информации пока не поступало, поэтому имеет смысл дождаться все же разъяснений от руководства ООС или представителей республик Донбасса.

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