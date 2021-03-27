В четверг, 25 марта, стали известны результаты конкурса «В нашей школе вкусно», проведенного петербургским городским комитетом по образованию. Оценивали деятельность столовых и, соответственно, комбинатов питания, закрепленных за ними, по количеству лайков под фотографиями в соцсетях.

На первом месте оказалась школа №387 Кировского района, которую обслуживает «КСП «Кировский», последнее место заняла столовая школы №467 Колпинского района (поставщик – «Артис-детское питание»).

Лидер конкурса школа №387 Кировского района и обслуживающий ее «Комбинат социального питания «Кировский» набрали 1,5 тыс. лайков, второе место заняла школа №387 Кировского района (поставщик – «База «Мария») – 1120 лайков, третье место досталось школе №550 Центрального района и «Северной столице» с тысячей лайков.

Определились и явные аутсайдеры. Это школа №467 Колпинского района с комбинатом «Артис-детское питание», школа №3 Петроградского района с компанией «Трапеза» и школа №3 Красногвардейского района с «КСП «Охта». Всем им не удалось набрать даже 150 лайков.

С учетом того, что обе школы № 3 являются малокомплектными (в петроградской учится 199 детей, в красногвардейской – 277), их результаты голосования вполне объяснимы. А вот то, что главным аутсайдером конкурса оказалась школа Колпинского района с без малого 900 учащимися, можно объяснить плохой работой обслуживающего ее комбината «Артис-детское питание».

Стоит отметить, что данная компания обслуживает все школы Колпинского района. В начале года ей удалось получить 25 контрактов на организацию питания, занизив начальную цену более чем на 40%. Результаты незамедлительно сказались на качестве питания школьников – в соцсетях сразу же многократно увеличилось количество жалоб родителей на качество обедов.

Хочется надеяться, что Комитет по образованию Петербурга сделает выводы по результатам конкурса и примет необходимые меры для улучшения школьного питания в Колпинском районе.