В мае либо в начале июня текущего года над головной подлодкой проекта «Ясень-М» «Казань» поднимут Андреевский флаг, сообщают представители оборонно-промышленного комплекса РФ. До этого момента осталось провести еще один тренировочный выход в море, а также в последний раз провести проверку работоспособности всех механизмов и узлов субмарины.

Сообщается также, что до передачи подлодки ВМФ России, стрельбы больше проводиться не будут. Все дело в том, что запуски крылатых ракет «Оникс» и «Калибр», которыми вооружают субмарину, уже были выполнены и завершились успешно.

Впервые подводная лодка «Казань» была спущена на воду еще в 2017 году. Ее передача российскому флоту планировалась на 2020 год, однако пандемия и ряд технических тонкостей вынудили предприятие «Севмаш» перенести сроки на 2021-й. Однако больше никаких переносов не будет и к лету субмарина уже окажется в составе ВМФ.