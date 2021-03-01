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У Запада российская армия ассоциируется с заброшенными шахтами, в которых простаивают без дела ядерные ракеты, а также с давно заржавевшей бронетехникой. Однако на самом деле ситуация выглядит совсем по-другому, заявляет автор французского издания Atlantico Ксавье Рофе.

Он пишет о том, что как США, так и Европа сильно заблуждаются на счет России. Ее Вооруженные силы демонстрируют реальную боевую мощь, в чем несложно убедиться, лишь взглянув на Сирию. За последние годы Россия разработала несколько новейших баллистических и гиперзвуковых ракет, она строит передовые подводные лодки и производит не имеющее аналогов в мире вооружение.

Также РФ далеко продвинулась в сфере производства систем радиоэлектронной борьбы. Названия «Ртуть-БМ» и «Москва-4», «Борисоглебск-2» и «Свет-КУ» сейчас знают военные эксперты всего мира, хотя эти комплексы функционируют незримо и представляют собой невидимые щиты России и ее объектов в других государствах.

НАТО, по мнению аналитика, много говорит о противостоянии с Россией. Однако при этом альянс даже не в силах представить себе, с какой мощной силой ему придется столкнуться, если подобный конфликт вдруг начнется.

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  • Анна
  • 27.02.2021
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