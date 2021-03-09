На канале Al Manar сообщили, что ливанские военнослужащие атаковали два беспилотника Израиля, нарушившие границу Ливана.

Отмечается, что один из разведывательных дронов был обнаружен над объектами армии Ливана в области Мейс-эль-Джебель, а другой пролетел над поселением Блида. После открытия огня по дронам они тут же развернулись и полетели обратно. Согласно словам свидетелей случившегося, израильские бойцы запустили осветительные ракеты рядом с границей.

Ливанское командование называет полеты БПЛА нарушением резолюции ООН, в рамках которой было установлено перемирие между Израилем и Ливаном после конфликта в 2006 году. Однако Тель-Авив пытается оправдать свои действия необходимостью наблюдать за перемещением бойцов «Хезболлы».