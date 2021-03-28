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Российские миротворцы привнесли в Нагорный Карабах стабильность и покой, поэтому Армения надеется на то, что они останутся в регионе как можно дольше, заявил секретарь Совбеза Армен Григорян. Он отметил, что Ереван должен предпринять все возможные шаги для того, чтобы срок пребывания миротворческих сил РФ был продлен до максимума.

В интервью Общественному телевидению Армении Григорян рассказал, что миротворцы ведут качественную работу в направлении безопасности Нагорного Карабаха. Поэтому Ереван должен подключаться к ним и предпринимать меры для обеспечения мира. На вопрос о том, что будет делать Армения, если миротворцы уйдут из стран, он ответил, что тогда придется искать равноценные решения, что не так просто сделать.

Напомним, что по соглашению о мире, подписанному 9 ноября, российские миротворческие силы будут находиться в Карабахе до 2025 года. После этого можно будет продлить их пребывание еще на 5 лет, если это устроит обе стороны.

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