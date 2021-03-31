Руководитель алтайского Минздрава Сергей Коваленко отправлен в отставку по причине утраты доверия. Соответствующее распоряжение уже подписано главой республики Олегом Хорохординым. Информация подтверждена официально пресс-службой правительства Алтая.

10 марта Сергей Коваленко и его заместитель были задержаны по обвинению в получении взятки. Оба чиновника сразу стали фигурантами трех уголовных дел, каждое из которых связано с так называемыми откатами.

Выяснилось, что глава Минздрава с помощником заключали государственные контракты на поставку в медицинские учреждения Алтая масок и других средств индивидуальной защиты, а также современного медоборудования. С каждой сделки чиновники получали свой процент. В общем итоге они присвоили около 13 миллионов бюджетных рублей, за что и были задержаны правоохранительными органами.