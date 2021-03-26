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Следующая версия «умных» часов от компании Apple будет адресована любителям и профессионалам в экстремальных видах спорта. Производитель намеревается наделить их высокой прочностью и защитой от любых агрессивных воздействий окружающей среды, пишет издание Bloomberg.

Предполагается, что новые Apple Watch выйдут в корпусе из сверхпрочного титана, легкого алюминия или нержавейки с резиновым покрытием. Это позволит защитить часы от ударов при падении, а также от проникновения внутрь корпуса пыли и влаги. Кроме того, в них можно будет погружаться на глубину до 50 м, не опасаясь вывести из строя тонкий механизм.

По словам источника, рабочее название часов звучит как Explorer Edition. Точная дата их выхода пока неизвестна. Вполне вероятно, что гаджет появится на рынке не так скоро, как может показаться.

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