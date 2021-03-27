АПЛ «Белгород», которая в 2021 году будет передана на вооружение российского ВМФ, сможет нести на борту не только беспилотные аппараты «Посейдон», но еще и глубоководную атомную станцию АС-15. Информацию об это озвучили в Министерстве обороны.

В настоящий момент АС-15 проходит модернизацию и ремонт. Эта станция предназначена специально для работы на глубине до 3 километров. Известно, что она применялась в процессе поиска подлодки «Курск».

АПЛ «Белгород» была спущена на воду в 2019 году. В 2020-м начались ее испытания. Сообщается, что эта субмарина станет носителем ядерных подводных беспилотных аппаратов «Посейдон». Ранее предполагалось, что ее также оснастят глубоководным аппаратом «Лошарик», однако выбор пал на АС-15, построенную по проекту «Кашалот».