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Темой очередного выпуска программы «Место встречи» стало обсуждение публикации в издании Bloomberg о ситуации с ценами на продукты в России. Напомним, что эксперты заявили, что РФ превратилась в «горячую точку» на продуктовой карте мира.

В передаче приняли участие писатель Дмитрий Лекух, который выступил за государственное регулирование цен, так как естественное, по его словам, не имеет никакого смысла, а также политический обозреватель Антон Хащенко.

Политолог вступил в спор с одним из ведущих Иваном Трушкиным, который заявил, что при государственном регулировании цен на картошку перешел бы на другой продукт, цена на который устанавливается рынком, а не правительством.

В ответ на это ведущий Андрей Норкин вспомнил старый одесский анекдот.

Сидит Рабинович с маленьким Йосиком на “Привозе”, продает арбузы. Перед ним стоит бумажка: “Один арбуз – 3 рубля. Три арбуза – 10 рублей””, – начал Норкин.

“Идет мужик, увидел бумажку, хмыкнул, взял один арбуз, дал три рубля, взял второй, положил еще три рубля, берет третий, снова три рубля выкладывает и говорит: “Ну что, старик, я взял три арбуза всего за 9 рублей. Не умеешь ты торговать”. И ушел. Рабинович ему смотрит вслед, поворачивается к Йосику и говорит: “Вот так всегда. Зачем-то берет три арбуза вместо одного, а потом еще учит меня коммерции””, – под аплодисменты и смех в студии завершил анекдот Норкин.

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