Темой очередного выпуска программы «Место встречи» стало обсуждение публикации в издании Bloomberg о ситуации с ценами на продукты в России. Напомним, что эксперты заявили, что РФ превратилась в «горячую точку» на продуктовой карте мира.

В передаче приняли участие писатель Дмитрий Лекух, который выступил за государственное регулирование цен, так как естественное, по его словам, не имеет никакого смысла, а также политический обозреватель Антон Хащенко.

Политолог вступил в спор с одним из ведущих Иваном Трушкиным, который заявил, что при государственном регулировании цен на картошку перешел бы на другой продукт, цена на который устанавливается рынком, а не правительством.

В ответ на это ведущий Андрей Норкин вспомнил старый одесский анекдот.