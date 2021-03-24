К своим 29 годам Андреа может похвастаться четырьмя успешными проектами с общим годовым доходом более 1 млн евро и не планирует на этом останавливаться. В этой статье расскажем о профессиональном пути молодого стартапера.

Детство и юность

Андреа Кане родился 25 июня 1991 года в Брешии, Италия. Его семья занималась предпринимательством в сфере ремесел, потому Андреа с детства интересовало построение бизнес-моделей, выстраивание взаимодействий в команде и управление персоналом. Тем не менее, выбирая специальность для поступления в вуз, Андреа решил не ограничиваться очевидными специальностями и в 18 лет получил диплом геодезиста.

Первые проекты

После выпуска Андреа устроился в компанию по установке и обслуживанию автоматических дверей и ворот. Его деятельность принесла компании существенный рост оборота с 500 тыс. до 1,5 млн евро.

В 2015 году Кане переключился на запуск своей первой компании La bottega del tatuaggio — уникального бренда, создающего временные татуировки для частных лиц и крупных компаний. Развивая https://www.labottegadeltatuaggio.it/, Андреа успел завести массу полезных знакомств в индустрии красоты, в том числе с представителями таких гигантов как Dolce & Gabbana, Etro и Sephora.

Работая над продвижением собственного бренда, Андреа Кане осознал важность социальных сетей и проникся искренним интересом к работе с Facebook и Instagram. Когда La bottega del tatuaggio стал приносить по 70 тыс. евро чистой прибыли ежегодно, Андреа совместно с двумя партнерами зарегистрировал коммуникационное агентство Tesoro Communication. За первые три года деятельности компания помогла более чем 300 клиентам разработать собственные бизнес-модели в социальных сетях. Дела шли отлично и очень скоро компания вышла на оборот 200 тыс. евро в год.

Honey Professional и SOS

Андреа Кане не привык останавливаться на достигнутом, поэтому уже через год после запуска первого коммуникационного агентства, он перешел к реализации нового проекта Honey Professional — компании, занимающейся поддержкой и продвижением в Instagram. Полученный прежде опыт позволил Андреа вывести новый проект на оборот в 50 тыс. евро ежемесячно в очень сжатые сроки, что только раззадорило стартапера.

В 2020 году Кане основал проект SOS Social Support, чья основная задача — помощь и поддержка брендов в достижении их целей в области репутации, электронной коммерции и бизнес-стратегий в соцсетях. Специалисты компании осуществляют полное сопровождение клиентов в Facebook, Instagram и Tik Tok, решая не только кризисы, связанные с деятельностью и коммуникацией компаний, но и регулируя конфликты с платформами. Сегодня клиентами SOS Social Support являются бренды и известные личности из Италии, США, ОАЭ и России, но Андреа планирует расширять сферы влияния, постепенно захватывая новые рынки.

Андреа Канне ставит перед собой глобальные цели и постоянно находится в поиске оптимальных путей для их достижения. Больше о жизни и проектах стартапера можно узнать в его личном аккаунте https://www.instagram.com/andrea.edoardo/.