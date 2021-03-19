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Уилл Уорд, пилот из США, восхитился советским истребителем МиГ-23 и указал на заблуждения Запада касательно этого самолета.

Для своего видеообзора эксперт решил выбрать модель МиГ-23МЛ, которая использовалась ВВС Чехословакии. На Западе это воздушное судно имеет не самую лучшую репутацию, так как у оригинала имелись определенные технические проблемы. Однако в модифицированных версиях от них полностью избавились. Дело в том, что они были созданы на новой платформе, повысившей их маневренность и скорость полета, достигавшей 2,35 Маха.

У МиГ-23МЛ было также обновлено вооружение и авионика. Специалист восхитился радиолокационными системами самолета, указав на то, что для своего времени они обладали невероятными возможностями. Истребитель благодаря своему прочному шасси мог приземляться почти при любых погодных условиях. Уорд считает его «брутальным шедевром» времен холодной войны.

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