Приобретение и обслуживание истребителя пятого поколения F-35 обходится слишком дорого, причем этот самолет все еще не работает должным образом, заявил представитель американского Конгресса Адам Смит. Кроме того, он порекомендовал Минобороны США пополнять парк авиации за счет других боевых самолетов.

Это уже не первое заявление о том, что попытка создать эффективный и в то же время относительно недорогой истребитель с треском провалилась. Именно поэтому Пентагон задумывается о том, чтобы вместо F-35 приобретать созданные ранее боевые самолеты, чтобы сэкономить средства.

В поддержку истребителей F-35 выступили авторы издания Popular Mechanics. Они написали, что нельзя допустить ситуации, в которой Пентагон начнет снова закупать устаревшие модели боевых самолетов. Необходимо предпринимать какие-то меры по снижению цены на F-35 и стоимости его эксплуатации. Так, сейчас 1 час полета обходится в 36 тысяч долларов, но при грамотном подходе эту сумму можно уменьшить до 25 тысяч.