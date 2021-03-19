В интернет-изданиях КНР в числе наиболее важных новостей минувших дней фигурирует авария, случившаяся с основным американским истребителем 5-го поколения F-22 Raptor.

15 марта истребитель-невидимка F-22 ВВС США во время полета попал в аварию и затем приземлился на базе ВВС Эглин во Флориде. Командование базы Эглин сообщило об этом происшествии в общедоступной соцсети. В заявлении говорилось, что истребитель из 325-го истребительного авиаполка во время полета столкнулся с аварийной ситуацией, но, в конечном итоге, «благополучно приземлился» в 15:30 местного времени.

На борту попавшего в аварийную ситуацию самолета находился только один пилот, при этом катапультироваться ему не потребовалось. Тем не менее, летчик после совершения посадки был отправлен в медицинское учреждение – как подчеркивалось в США, «для оценки его физического состояния», в сопровождении коллег по службе и членов семьи. В настоящее время расследование происшествия продолжается.

О характере аварии информации ожидаемо не прозвучало. О том, насколько такое приземление можно счесть «благополучным», говорит паблик на неофициальной странице US Air Force в Facebook. Там появилось изображение, на котором, показан нос истребителя F-22 с неисправным шасси и с открытым люком пилотской кабины, а также два аварийно-пожарных автомобиля позади него.

Дополнительно также сообщается, что место постоянной дислокации 325-го истребительного авиаполка изначально располагалась на авиабазе ВВС США Тиндалл недалеко от Панама-Сити. После того, как в 2018 году базу охватил ураган «Майкл», одна из эскадрилий истребителей F-22 этого авиаполка переместилась в Эглин.

Всего в ВВС США состоит на вооружении около 185 малозаметных истребителей F-22 Raptor. Примерно 125 из них находятся в режиме постоянной боеготовности, остальным, как правило, назначаются к выполнению задачи по обучению или тестированию и оценке. Из последней категории этих самолетов многие требуют серьезной модернизации.

Стоимость каждого из F-22 оценивается в 150 миллионов долларов. При этом аварии на этих самолетах грозят дорогостоящим ремонтом из-за повреждения специального покрытия обшивки. Так, стоимость ремонта «Раптора», поврежденного ранее в аналогичном инциденте (когда самолет частично проскользил по ВПП фюзеляжем), в конечном итоге была оценена в 35 миллионов долларов.

По сути, это осталось бы вполне рядовым происшествием, если бы не фото и соответствующие ему заголовки. В китайских СМИ они в целом свелись к следующему: истребитель-невидимка F-22 «стоит на коленях», и этот образ им явно пришелся «по душе».

В КНР не забыли отметить, что это далеко не первый истребитель F-22, у которого вышло из строя шасси уже в период 2021 года. Ранее, 16 января, аналогичный «Раптор» также столкнулся с поломкой шасси во время плановых тренировок на базе ВВС Лэнгли.

И нельзя сказать, что «по-тихому» злорадствуют только в Поднебесной. Британская Daily Mail, в целом достаточно нейтрально сообщив о данном инциденте, сопроводила свой материал хлесткой фразой: «Базе ВВС Флориды не привыкать к дорогостоящим авариям». Имелись в виду две подряд катастрофы в мае 2020 года с истребителями, взлетевшими во для тренировочного полета именно с авиабазы Эглин: 15 мая с F-22 и 19 мая с F-35. Пилоты в обоих инцидентах благополучно катапультировались, самолеты впоследствии упали на землю также без урона людям и имуществу, а Военно-воздушные силы США до сих пор не опубликовали своих выводов о тех катастрофах.