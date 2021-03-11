В информагентстве Defense News сообщают, что современный эсминец-невидимка «Зумвалт» ВМС Соединенных Штатов смог с успехом завершить испытания шестиметровыми волнами.

Авторы материала указывают на то, что соответствующие тесты были проведены в конце предыдущего года, однако информация о них стала известна лишь сейчас. В настоящий момент времени военные специалисты сравнивают полученные данные с информацией, которая была собрана в рамках компьютерного моделирования.

Журналисты напоминают, что этот новейший боевой корабль может перемещаться со скоростью до 30 узлов. На нем размещены двадцать пусковых установок, способных вместить в себя около восьмидесяти ракет. Он также вооружен двумя крупнокалиберными орудиями. Однако его главной особенностью является малозаметность для радаров.