Американский блогер Джейкоб рассказал о некоторых особенностях ванных комнат в России.

Блогер недавно переехал в Россию и в своих публикациях он делится своими впечатлениями. Один из его недавних постов был посвящён ванным комнатам. По словам Джейкоба, теперь он не сможет принимать нормально душ, вернувшись в США.

Так, блогер отметил, что практически в каждой квартире имеется ванна, независимо от того, какого размера сама комната. Как заявил блогер, русским после зимней прогулки или тяжёлого рабочего дня нужно полежать в ванной. При этом коммунальные услуги в США стоят значительно дороже, из-за чего набирать по 100 литров воды ежедневно могут позволить себе далеко не все.

Также Джейкоб указал на различия в конструкции душа. В США это, как правило, зона, выложенная плиткой и огороженная шторой, сам же душ вмонтирован в стену. В России же конструкция представляет гибкий шланг.