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Соединенные Штаты дали старт испытаниям прототипа ракеты X-51A, которую называют потенциальным конкурентом для «Циркона». Эксперты предполагают, что США торопят события с испытаниями, так стремятся догнать Россию в сфере разработки гиперзвукового вооружения.

В заявленных конструкторами характеристиках указано, что X-51A способна развивать скорость до 7 чисел Маха. Однако со скоростью как раз и возникают проблемы, которые никак не получается решить специалистам. Ракета не может разогнаться более 5 Махов, несмотря на все старания.

Сразу же после устранения этого недостатка испытания продолжатся. Пока же конструкторы работают над созданием ядерных боеголовок для своих будущих гиперзвуковых ракет. США надеются, что создание блоков с ядерным зарядом позволит существенно увеличить арсенал и обеспечить более эффективное сдерживание потенциальных противников.

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